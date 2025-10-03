クマが市街地に出没するケースが各地で続発している事態を受け、山形県は緊急対策としてクマの通り道となる河川敷のやぶの刈り取りを進めています。3日は、山形市の馬見ケ崎川沿いで作業が行われました。県村山総合支庁では9月から山形市の馬見ヶ崎川、天童市の乱川、東根市の村山野川、河北町の法師川のあわせて4か所でやぶの刈り取りを順次行っています。山形市下宝沢の馬見ヶ崎川沿いで、重機を使った作業が行われました