ＮＰＢ（日本野球機構）は３日、イースタン・リーグ王者の巨人と、ウエスタン・リーグ王者の中日が戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）について、両球団の合意に基づき、特例としてベンチ入り可能なコーチ数を５名→７名とすると発表した。現在、巨人２軍でコーチを務めているのは、川相昌弘２軍野手総合コーチ、矢野謙次２軍打撃チーフコーチ、橋本到２軍打撃コーチ、山口鉄也２軍投手チーフコーチ、野上亮磨３軍