３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。コメンテーターとして緊急生出演の元外相・田中真紀子氏はＭＣの宮根誠司氏に「あんまり盛り上がってないようですが。いかがでしょう？」と聞かれると「全然、盛り上がってない。みんな、興味ないですね」とバッサリ。宮根氏が政治ジャーナリスト・田崎史郎氏に「総裁選、盛り上がってないと