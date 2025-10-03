愛知県稲沢市で10月3日、飛行中の小型飛行機から窓が田んぼに落下しました。けが人はいませんでした。愛知県などによりますと、3日午前11時すぎ、県営名古屋空港から離陸し、稲沢市の上空で試験飛行をしていた4人乗りの小型飛行機から、非常用脱出窓が落下しました。脱出窓はおよそ90センチ四方のプラスチック製で、田んぼに落ちているのを警察が発見し、回収したということです。飛行機はパイロットの訓練などを支援する