◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月３日、シャンティイ調教場前哨戦のギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２を制して臨むアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）はリオン坂路を軽快なフットワークで駆け上がった。田中博調教師は「前走よりも明らかにいい状態です」と仕上がりに自信を見せた。初の海外遠征で重賞初勝利を飾った前走は重馬場をこなしての