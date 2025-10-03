【新華社思南10月3日】中国貴州省銅仁市思南県で1日、地元の少数民族、トゥチャ族に伝わる民間歌舞芸術「花灯」のパレードが開催された。銅鑼と太鼓の音色と優雅な花灯の調べに合わせて、各地から集まった花灯チームが隊列を組んで街を行進し、国慶節のお祝いムードを盛り上げた。パレードでは、竜と鳳凰の手作りろうそくや剪紙（切り絵細工）、花灯などの無形文化遺産と、広東省東莞市の伝統的な民俗舞踊「草竜舞」が共演、見