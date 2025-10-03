寒さが深まる季節、肌に直接触れるインナーは心地よさと安心感が大切です。今回「メイド・イン・アース」がクラウドファンディング「Creema SPRINGS」で発表したのは、オーガニックコットン100％の「ソフト接結インナー」。ふんわりとした二重構造があたたかさを包み込み、敏感肌にも優しい仕立てです。限定リターン付きの特別企画で、冬を快適に過ごす一着を届けます。 インナーにこめたオ&