法隆寺金堂にある国宝・釈迦三尊像の一部とみられる金具＝3日午後、東京都港区美術品の保存や公開などを目的に現代美術家の杉本博司さんが設立した小田原文化財団は3日、法隆寺（奈良県斑鳩町）金堂にある国宝・釈迦三尊像の一部とみられる金具が見つかったと発表した。同財団によると、見つかったのは三尊像中央の釈迦如来像の横に立つ「脇侍菩薩立像」の台座の一部とみられる。8弁のハスの花びらをかたどった金具の一部で、