◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第2日（2025年10月3日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、75位から出た石川遼（34＝CASIO）が大会自己最少となる65をマークし、首位と3打差の11位に浮上した。驚異のバーディーラッシュだった。石川は1番と2番でチャンスをものにして連続バーディー発進すると、4番、5番、7番、8番でも伸ばし、前半アウトを6バーディー、ボギーなしの29で回った。