◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)カブスの今永昇太投手と鈴木誠也選手が歓喜のシャンパンファイトです。1勝1敗で迎えたこの日、2回に鈴木選手がパドレス先発のダルビッシュ有投手からツーベースを放つと、タイムリーと押し出し四球で2点を先制。そのリードを投手陣が守り切り、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めました。カブスの選手らは今季2度目のシャンパンファイトを行います。歓喜の渦の中今永投手