¡Ö¥Þ¥ÞËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¿²¤°¤»¤¬¤Ä¤¤¤¿È±¡Ä¡£½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß(41)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥ª¥Õ»Ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¹ðÃÎ¡£¡Ö¡ÚµÙÆüÊÔ¡Û»ä¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ä«6»þ¤Ëµ¯¤­¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»£±Æ¡£»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤ò½àÈ÷¤·¡¢»þÃ»¤Ç¥á¥¤¥¯¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Ê¤ó