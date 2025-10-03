Mrs．GREEN APPLE（以下：ミセス）のマスコットリング入り入浴剤「びっくらたまごMrs．GREEN APPLE」が、11月27日（木）から、全国のコンビニエンスストアなどで順次発売される。これに先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、10月3日（金）19時00分より数量限定の予約受付を開始する。【写真】後ろ姿までかわいすぎる！指にマスコットリングをはめた様子■デザインは全6種今回登場する