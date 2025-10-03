「バンテリン東海クラシック」は10月3日、予選2日目が行われ、石川遼選手がバーディーラッシュを見せました。1オーバー75位タイでスタートした石川遼選手は、ショット、パット共に絶好調で、前半のハーフだけで6つのバーディーを奪います。15番でもこの日7つ目のバーディーを決め、トータル5アンダーで11位タイと、一気に順位を上げました。ホスト