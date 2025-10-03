メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県揖斐川町の山の中に 女性の遺体を遺棄した疑いで男女2人が再逮捕された事件。女性は行方不明になる直前、男と会っていたとみられることがわかりました。 死体遺棄の疑いで3日送検された、岐阜市の立花浩二容疑者(55)と内縁の妻・神原美希容疑者(35)。 警察によりますと2人は去年12月、岐阜県揖斐川町の山の中に可児市に住む接客業の野村花織さん(当時33歳)の遺体を遺棄した疑いがも