＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞日本ツアー通算1勝の22歳・佐藤心結が来季の米国女子ツアー出場権をかけ、今月15日（水）からフロリダ州ベニスで行われる2次予選会に出場することを明言した。【写真】原英莉花がドレスアップしました「69」と3つ伸ばした第2ラウンド後、米予選会の話について聞くと、はっきりとした口調で「受けます」と決意を表明した。すでにエント