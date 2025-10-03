＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞初の年間女王を狙う佐久間朱莉が4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル6アンダーに伸ばして、決勝ラウンドに進んだ。≪写真≫佐久間朱莉のシャフトはツアーでもほぼ見ないレア仕様前週の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」はトータル4オーバーで6月の「ヨネックスレディス」以来の予選落ちを喫した。2日目はバーディなし