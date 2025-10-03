＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルフナショナルオープンの第2ラウンドが終了した。メジャー初優勝を狙う29歳・堀琴音が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル11アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】あまりにもウキウキな〓木優奈トータル10アンダー・2位タイに高木優奈と小林光希。トータル9アンダー・4位タイにはルーキーの中村心、15