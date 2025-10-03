YouTubeチャンネルにて公開された「【最新無料AIツール15選】Nano Bananaを使って音声で画像編集『Genspark』/高品質画像生成AIモデル『HunyuanImage 3.0』」にて、AIツール解説者のミライさんが、音声を使って画像を編集したり高品質な画像生成ができるほか、さまざまな用途に対応した最新のAIツールについて語った。 ミライさんはまず、「スマホに話しかけて画像を編集できる」音声画像編集AI『Genspark』