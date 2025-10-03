元NMB48の山本望叶（23）が3日、自身のXを通じ、オスカープロモーション所属を発表した。【写真】キュートな新ソロショット！ゆるふわな写真を添え報告した山本望叶「ご報告」と題して、「この度、オスカープロモーションに所属することになりました！モデルやお芝居など、幅広く活動できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」と伝え、新ショットを掲載した。山本は、2018年の「第3回AKB48グループ ドラフト会議」