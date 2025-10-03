10月4日投開票の自民党総裁選を巡り、加藤勝信財務相への注目が高まっている。新総裁への最有力候補の小泉進次郎農林水産相の選挙対策本部長に就き、小泉氏の経済政策の「総監督」（財務省幹部）として成否が問われるためだ。 加藤氏は小泉氏支持に回った理由について、「小泉氏から申し出があった」とし、「今回は応援団という立場でこの総裁選に当たっていきたい」と述べた。「自民党がまとまり、他党との協力も得て、政策