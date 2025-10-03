シベリア抑留をはじめ、戦中・戦後の記憶を伝える展示会が秋田市で開かれています。戦地から戻った秋田にゆかりがある人の遺品も並んでいて戦争の悲惨さを物語っています。戦争の資料などを所蔵している東京の3つの展示施設が合同で開いた企画展。戦後のシベリア抑留を経験した人などから寄せられた資料や生活用品など150点余りが並んでいます。こちらはシベリア抑留から帰還した後、県内の高校で教鞭をとった早田貫一さんの水彩画