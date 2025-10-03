平将明デジタル相は3日の記者会見で、自民党総裁選を巡り候補が麻生太郎元首相を回り支援を要請している動きについて「（麻生氏に）以前ほど影響力があるように思えない。念のため行っておこうというぐらいの話だ」と述べた。小泉進次郎農相を支持する意向も表明した。小泉氏支持の理由として、政策面での連携に触れ「仕事がしやすい。ケミストリー（相性）が合っている」と説明。「昔ほどキングメーカーみたいな人がいるよう