記者会見する国立大病院の院長ら＝3日午後、東京都千代田区全国の国立大病院の2025年度決算の赤字額が、過去最大になる見通しであることが分かった。24年度決算の赤字額286億円を上回り、400億円を超える可能性がある。国立大学病院長会議が3日発表した。物価高や人件費の上昇が要因としている。国立大病院は地域の高度先進医療や、地方で活躍する人材育成を支えており、赤字が続けば各地の医療提供体制に影響が及ぶ恐れがある