女優の武田玲奈（28）が3日、都内で行われた映画「おいしい給食炎の修学旅行」（24日公開、監督綾部真弥）の完成披露舞台あいさつに出席。修学旅行の思い出を語った。同シリーズ舞台は80年代の中学校。給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒によるどちらが給食を“おいしく食べるか”という闘いを描く。同作は、劇場版4作目となる。2019年放送のドラマ1シリーズ目でヒロインを務めた武田は、6年ぶりの作品復帰。