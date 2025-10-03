news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「次に見られるのは1400年後『レモン彗星』撮影に成功」のニュースについてお伝えします。◇◇◇多数の星の中でひときわ目立つ緑色の光。2日、山梨県で撮影に成功した、レモン彗星です。レモン彗星は、今年1月にアメリカ・アリゾナ州のレモン山天文台で発見されたばかりの彗星。日本では9月下旬から見え始め、現在は午前2時〜4時ごろ北斗七星の東側に現れるといいます。山梨県立