宝塚歌劇団月組公演、ミュージカル「GUYS AND DOLLS」の通し舞台稽古が3日、東京宝塚劇場で行われた。1948年のニューヨークを舞台に、トップ鳳月杏が演じるギャンブラーのスカイと、トップ娘役天紫珠李演じる伝道師の女性の恋を描いた。宝塚では84年の初演から何度も演じられてきた作品だが、演出やせりふも時代に合わせて変化している。鳳月は「宝塚の『GUYS AND DOLLS』のファンだったので、せりふのイメージや印象がたくさんあ