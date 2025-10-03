大館市の小学生が地元特産の「とんぶり」となるホウキギの実の収穫を体験しました。今年も「とんぶり応援大使」を務める、タレントのふかわりょうさんが駆けつけ、一緒に汗を流しました。大館市比内町にある東館小学校の子どもたちに出迎えられた、タレントのふかわりょうさん。ふかわさんは2019年から、「とんぶり応援大使」を務めています。とんぶり応援大使ふかわりょうさん「みんなに会いにきました。たくさん収穫しましょう