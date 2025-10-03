楽天は３日、１４年目の生え抜き・島内宏明外野手（３５）と来季の選手契約を結ばないことを発表した。島内は明大から２０１１年のドラフト６位で入団。球団初のリーグ優勝、日本一を成し遂げた１３年に９７試合に出場し頭角を現すと、１６年から２３年には主力としていずれも１００試合以上に出場した。２１年には球団生え抜き最多の２１本塁打をマークし、９６打点で初の打点王タイトルを獲得した。２２年は１６１安打で最