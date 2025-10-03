YouTube動画「【ベビーチェア比較】ハイチェア VS ローチェアどっちがいいの？」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、ハイチェアとローチェアの選び方について持論を展開した。「その子の真似をしてみる」という視点から、実際に座る子どもの姿勢や飲み込む動作を自分でも試してみる重要性を語った。 動画冒頭でまい先生は「椅子って姿勢とかすごく大事じゃないですか」と切り出し、ダイニングテーブ