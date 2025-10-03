メ～テレ（名古屋テレビ） ポスト石破が4日決まる、自民党の総裁選挙。国会議員票の争奪戦が続いています。 今回の総裁選挙、郵送する「党員票」は事実上、投票が締め切られたため、最終盤の3日、各陣営は「議員票」の争奪戦を繰り広げています。 「もしもし今枝宗一郎です。お世話になります」(愛知14区 今枝宗一郎衆院議員) 小泉氏を追う高市氏の推薦人で、愛知14区選出の今枝宗一郎衆院議員。 地元・愛知から、