ダニー・マッキャスリン（Donny McCaslin）の最新アルバム『Lullaby for the Lost』は、ジャズ・サックス奏者がロックからの影響を自らの表現に昇華したアルバムの中でも際立ったものになった。2012年の『Casting For Gravity』でエレクトロニック・ミュージックの要素を取り込み始め、そこから2015年にリリースされたデヴィッド・ボウイの遺作『★』に参加することに。以降、ボウイから得たものを解釈し、自身の音楽に反映させる