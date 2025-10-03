【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日に先行配信する。 ■1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー 「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。 10月3日に公開されたショートティザーでは、ディスコ化