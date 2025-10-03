YouTube動画「日本車が世界で生き残れるか...日本の自動車メーカーの戦略は今のままでは世界には通用しません」にて、実業家のマイキー佐野氏が日本の自動車業界の現状と今後の課題を正面から突きつけた。佐野氏は冒頭、「今後、ソフトで何が来るのかっていうのをちゃんと予測しなきゃいけない」と強調し、Teslaが中国で苦戦した要因を「現地の需要に合わせず、独自路線のソフト開発を続けた結果」だと断じた。