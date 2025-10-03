NHKは、総合テレビ「新プロジェクト X～挑戦者たち～」10月11日の放送で、「プレイステーション」開発の舞台裏に迫る「異端児たちのゲーム機革命 ～電機メーカー 新時代への一手～」を放送する。放送時間は20時から20時48分。 ２Dゲーム全盛の90年代初頭、無謀とも言える「リアルタイム３ＤＣＧの家庭用ゲーム機実現」という夢を掲げた、電機メーカー