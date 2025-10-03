ベイクルーズが運営する焼肉店「やきにく 山笑ふ」では、秋限定商品「秋の肉タヌーンティー」を2025年10月3日から販売しています。「豪華3種の肉寿司食べ放題」もセット"肉をアフタヌーンティーのように楽しむ"新感覚メニュー「肉タヌーンティー」に、秋限定の特別コースが登場。ティースタンド上段には、旬の秋野菜を使用したチーズチヂミや彩りナムル、濃厚な和牛テリーヌが美しく並びます。下段には、肉ブーケ仕立ての上タン塩