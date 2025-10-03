日本保守党の河村たかし共同代表が、百田尚樹代表に脅迫されたなどとして10月3日、告訴状を提出し、離党について「なるべく早くはっきりさせる」と話しました。日本保守党の河村たかし共同代表：「（百田代表は）大声をあげてバンバンとテーブルをたたき威圧して、私に向けてものすごいスピードでペットボトルを投げつけました。すごい恐怖でしたね。初めてですわ、こんなこと」衆議院愛知1区選出の河村たかし共同