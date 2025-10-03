英非製造業ＰＭＩ確報値は５０．１に下方改定、総合指数は５０．１に低下＝ロンドン為替 ９月英非製造業ＰＭＩ確報値は５０．１と速報値５１．０から下方改定された。総合指数も５０．１と速報値５１．０から下方改定されている。景気判断分岐点５０付近となった。 Ｓ＆Ｐグローバル・マーケットの経済ディレクターによると、英経済の内憂外患の状況が浮き彫りになっている。国内では、高まった政治的