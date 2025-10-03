◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）７５位で出た石川遼（カシオ）が前半を大会記録に並ぶ２９で回る７バーディー、１ボギーの６５をマークし、５アンダーの１１位に急浮上した。トップとは３打差。「前半は本当にいいゴルフができたと思う」と合格点を与えた一方で、悔しさが口を突いた。「後半の３つのミス。１１番のティーショット。１２番のバ