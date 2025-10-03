アディダスジャパンは３日、２６年北中米Ｗ杯（６月１１日〜７月１９日）で使用される公式球「ＴＲＩＯＮＤＡ（トリオンダ）」を発表した。＊＊＊ＴＲＩ（トリ）が開催国である３か国（米国、メキシコ、カナダ）を、ＯＮＤＡ（オンダ）がスペイン語で「波」を意味しており、開催国を中心に世界に広がる喜びと高揚感の「波」を表現しているという。デザインは、開催国３か国の国旗からインスピレーションを受けており