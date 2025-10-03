かつて田沢湖のみに生息していた淡水魚、クニマスを展示している仙北市の施設で、4日から秋の企画展が始まります。100年以上前に採取された現存する最も古い標本などが展示されていて、田沢湖にまつわる歴史を学ぶことができます。仙北市にある、「田沢湖クニマス未来館」です。かつて田沢湖にのみ生息し、2010年に山梨県で生息が確認されたクニマスのほか、その歴史や生態に関する資料が展示されています。昭和初期、農業用水や発