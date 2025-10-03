◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第2日（2025年10月3日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、2位から出た堀琴音（29＝ダイセル）が5バーディー、ボギーなしの67で回り、通算11アンダーで単独首位に浮上した。1打差2位に高木優奈（27＝中央日本土地建物グループ）、小林光希（23＝三徳商事）がつけた。通算9アンダーの4位に中村心（19＝ヤマエグループHD）、15歳アマチュアの