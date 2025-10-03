2日に巨人から戦力外通告を受けた育成の直江大輔投手（25）が同日、自身のインスタグラムを更新し、周囲への感謝をつづった。「本日戦力外となりました周りの人に恵まれとても濃い7年間でしたたった1勝ですが僕にはすごく価値があります本当にありがとうございました！」松商学園から18年ドラフト3位で巨人入り。20年8月23日広島戦でデビューし、22年のプロ4年目に初勝利を挙げた。昨季は1軍登板なしに終わると、オフ