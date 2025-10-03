回転寿司チェーンのくら寿司は、2025年10月3日から「新物うに」フェアを開催しています（大阪・関西万博店を除く）。高級魚の「すずき」も楽しめるフェア中は、旬の時期に獲れた「新物うに(一貫)」や「新物板うに手巻きセット(5貫分)」、高級魚として知られる「【瀬戸内海産】すずき」などが登場。さらに、スイーツブランド「KURA ROYAL」から、「エメラルドマスカットパフェ」も新登場します。「新物うに」フェアのラインアップは