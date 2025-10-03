DRUM TAO（2021年） 大分県竹田市を拠点に活動する和太鼓集団「DRUM TAO」の専用劇場が2026年春、京都に開業します。 和太鼓を中心としたパフォーマンスを披露する「DRUM TAO」は1995年から竹田市を拠点に活動しています。 海外でも人気を博していて国内公演を含めた世界での観客動員数は1000万人を超えています。 こうした中、「DRUM TAO」の専用劇場が2026年春、京都市で開業されることになりました。