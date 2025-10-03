前線や低気圧の影響で、九州北部は4日にかけて大雨の恐れがあるとして、気象庁は3日、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう求めた。西日本では落雷や、竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、低気圧が黄海を東進。前線が九州付近に延び、4日は別の低気圧が前線上に発生し対馬近海から日本海に進む。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常