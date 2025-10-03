news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“縄ばしご”を使い少女誘拐か2階の部屋から連れ出し」のニュースについてお伝えします。◇◇◇3日、検察に身柄を送られた津久井和平容疑者37歳。ことし6月、東京・江戸川区に住む10代の少女を自宅から誘拐し、ホテルで性的暴行を加えた疑いが持たれています。警視庁によりますと、「X」で知り合ったという津久井容疑者と少女。連絡先を交換すると。津久井和平容疑者(37)「親