【ポイント】・長崎県は4日（土）朝にかけて「線状降水帯」発生のおそれ。・4日（土）は西〜東日本は雨。関東や東海では冷たい雨に。・北日本は晴天。季節外れの夏日。・6日（月）以降、北日本は秋が深まる。・8日（水）は北日本で荒れた天気。9日（木）は北海道の山で雪か？【全国の天気】4日（土）は低気圧や前線の影響で、西〜東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州北部では大雨で、特に長崎県では4日（土）朝にかけて、線