「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導塾で、女子生徒にわいせつな行為をしたとして逮捕された元教室長の男が、別の生徒にもわいせつな行為をしたとして再逮捕されました。警視庁によりますと、「スクールIE」の元教室長・石田親一容疑者は今年1月、教え子の女子中学生に塾の中でわいせつな行為をした疑いが持たれています。石田容疑者は「プレゼントを渡したい」と女子中学生を呼び出すと、突然抱きつき、「もうちょっと