【その他の画像・動画等を元記事で観る】 B’zが、11月12日にニューアルバム『FYOP』をリリースすることが決定した。 前作から3年ぶり、通算23作目となるニューアルバム『FYOP』 前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバムには、発表のたびに話題となってきたタイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。来たるドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』でその全貌が明かさ