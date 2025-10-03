富士フイルム株式会社(以下、富士フイルム)といえば、写真や映像に関する製品やサービスを提供するイメージが真っ先に浮かぶのではないだろうか。特に昭和・平成時代には誰でも簡単に写真が撮れる「写ルンです」を旅行やイベントで使っていた人も多いかもしれない。【画像で解説】スキンケア製品開発に応用された写真フィルム技術は4つ存在するそんな富士フイルムは、2006年に化粧品市場に参入し、2007年にスキンケアブランド「ア